Passerini sicuro | Mercato il Milan non può restare a guardare Ecco cosa serve

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlos Passerini ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero sul mercato de 'Il Corriere della Sera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Passerini sicuro: “Mercato il Milan non può restare a guardare. Ecco cosa serve”

