Passeggiata cittadina nelle Strade dei Fiori | Bitonto accende la magia di Natale

Baritoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna, anche quest'anno, la "Passeggiata cittadina nelle Strade dei Fiori - Christmas Edition 2025". L'appuntamento con lo spettacolo delle emozioni è fissato per venerdì 5 dicembre, con raduno e partenza dal Gran Bar Conte, su corso Vittorio Emanuele, alle ore 18.30.L'ormai rituale e imperdibile. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

passeggiata cittadina strade fioriTorna la Passeggiata cittadina nelle Strade dei Fiori – Christmas Edition 2025 - Torna la Passeggiata cittadina nelle Strade dei Fiori - dabitonto.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Passeggiata Cittadina Strade Fiori