Da quando balla in coppia con Barbara D'Urso pasquale la Rocca è al centro del gossip e sulla vera natura della relazione tra lui e l'ex conduttrice Mediaset fioccano ipotesi e indiscrezioni. Intervistato da Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", in onda il 6 dicembre il ballerino ha chiarito: "Non sono innamorato, sono ufficialmente single". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Pasquale La Rocca: "Wanda Nara? Luisella Costamagna? No. Perché scelgo Barbara D'Urso"