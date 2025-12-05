Pasquale La Rocca | Wanda Nara? Luisella Costamagna? No Perché scelgo Barbara D' Urso
Da quando balla in coppia con Barbara D'Urso pasquale la Rocca è al centro del gossip e sulla vera natura della relazione tra lui e l'ex conduttrice Mediaset fioccano ipotesi e indiscrezioni. Intervistato da Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", in onda il 6 dicembre il ballerino ha chiarito: "Non sono innamorato, sono ufficialmente single". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Altre letture consigliate
Il ballerino di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca parla del suo rapporto con Barbara D'Urso nel talent show di Rai1 - facebook.com Vai su Facebook
La conduttrice e Pasquale La Rocca in sala prove come da programma per prepararsi alla puntata di sabato prossimo nonostante il tutore in bella vista. #ballandoconlestelle #barbaradurso Vai su X
Pasquale La Rocca: "Wanda Nara? Ci siamo divertiti ma...". Il segreto su Barbara D'Urso - Il ballerino di Ballando con le Stelle svela alcune curiosità e retroscena sul suo percorso nel famoso dancing show di Milly Carlucci ... Come scrive corrieredellosport.it