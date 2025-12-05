Pasquale La Rocca | Wanda Nara? Luisella Costamagna? No Perché scelgo Barbara D' Urso

Milleunadonna.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando balla in coppia con Barbara D'Urso pasquale la Rocca è al centro del gossip e sulla vera natura della relazione tra lui e l'ex conduttrice Mediaset fioccano ipotesi e indiscrezioni. Intervistato da Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", in onda il 6 dicembre il ballerino ha chiarito: "Non sono innamorato, sono ufficialmente single". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

