Partorisce un feto morto in casa | indagano i carabinieri

Ha creato dolore ed incredulità la notizia che giovedì mattina 4 dicembre alle prime luci dell'alba in una casa di Padova una giovane donna in compagnia del compagno ha dato alla luce un bimbo prematuro. Un parto inaspettato che si è trasformato in tragedia. I sanitari del Suem 118 accorsi sul. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

