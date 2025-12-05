Partorisce in casa insieme al compagno ma il neonato muore | Era al settimo mese di gravidanza Il dramma di due genitori

Il parto in casa, poi la tragedia. È successo a Padova all'alba di ieri, giovedì 4 dicembre, quando una donna stava per dare alla luce il suo figlioletto in casa, con al suo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Partorisce in casa insieme al compagno, ma il neonato muore: «Era al settimo mese di gravidanza». Il dramma di due genitori

