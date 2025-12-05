Partorire in acqua l’assistenza alle partorienti al San Giovanni di Dio

Partorire è uno dei momenti più forti e significativi di una donna, ma allo stesso tempo doloroso. Oggi si parla di umanizzazione del parto, ma cosa significa? Lo scopriamo nel servizio in cui si racconta anche del parto in acqua e dell’assistenza alle partorienti all’ospedale san Giovanni di Dio di Frattamaggiore. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Partorire in acqua, l’assistenza alle partorienti al San Giovanni di Dio

