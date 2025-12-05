Un parto in casa che avrebbe dovuto trasformarsi nel momento più atteso si è trasformato in una tragedia all’alba di giovedì 4 dicembre, in una abitazione della provincia di Padova. Una giovane donna stava dando alla luce il suo bambino con il solo supporto del compagno quando, improvvisamente, qualcosa è andato storto: subito dopo il parto il neonato ha smesso di respirare mentre la madre era colpita da una grave emorragia. I due genitori, sconvolti, hanno chiamato il 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di salvare il piccolo è stato inutile. I medici del Suem hanno provato per decine di minuti a rianimarlo, senza successo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Parto in casa finito in tragedia: neonato morto, aperta un’inchiesta