Partner Night Inter Ranocchia protagonista della serata al quartiere generale Il programma

Inter News 24 Partner Night Inter, la società nerazzurra celebra i suoi Partner con un evento esclusivo al quartiere generale Nike. La serata di giovedì 4 dicembre ha visto l’ Inter accogliere i suoi Partner in una serata speciale, la “Partner Night”, che ha avuto luogo presso la sede di Nike. A due giorni da Inter-Como, dopo l’inaugurazione della stagione con il “Partner Kick-Off”, l’evento ha continuato il percorso di collaborazione tra il club nerazzurro e le realtà che condividono i suoi valori. Gli ospiti, accolti dal Top Management dell’ Inter, hanno avuto l’opportunità di vivere un momento unico di confronto con l’ex difensore dell’ Inter, Andrea Ranocchia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Partner Night Inter, Ranocchia protagonista della serata al quartiere generale. Il programma

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L' #Inter abbraccia i partner nella 'Partner Night': #Ranocchia protagonista dell'incontro tra aneddoti e curiosità Vai su X

Postcards froma beautiful night Amsterdam - Eat Drink & Show Radio partner Radio Easy Rock #getonfunk #redhotchilipeppers #redhotchilipepperstribute #livemusic - facebook.com Vai su Facebook

Partner Night, all’HQ Nike gli sponsor Inter a confronto con Ranocchia - L’appuntamento ha dato seguito al percorso intrapreso dall'Inter per favorire networking, stimolare sinergie e dialogo con i partner ... Come scrive msn.com

L'Inter abbraccia i partner nella 'Partner Night': Ranocchia protagonista dell'incontro tra aneddoti e curiosità - Off” che ha inaugurato la stagione con la famiglia dei Partner, nella serata di giovedì 4 dicembre, l’HQ Nike ha ospitato la “Partner Night”, un appuntamento che ha dato seguit ... Riporta msn.com

Inter, Ranocchia è a un passo - Andrea Ranocchia, 22enne difensore centrale (2 gol in questa stagione con la maglia del Genoa) è un passo dall'Inter. Si legge su calciomercato.com