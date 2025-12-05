Partita Modena-Catanzaro cambia la viabilità in zona stadio

In occasione della partita di calcio Modena-Catanzaro, in programma lunedì 8 dicembre alle 12.30 allo Stadio “Alberto Braglia”, sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Verso la sfida di sabato sera al PalaGeorge ? Arianna Vittorini “La partita di sabato contro Modena non sarà semplice. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare questa gara: nonostante la posizione in classifica, nelle ultime uscite Modena ha dimostrato - facebook.com Vai su Facebook

Catanzaro, a Modena arbitrerà Turrini di Firenze - MILANO L’Aia ha designato gli arbitri della 15/a giornata del campionato di Serie B, in programma l’8 dicembre alle 15. Lo riporta corrieredellacalabria.it

Catanzaro già proiettato su Modena: al via la prevendita per i tifosi giallorossi - Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti, mentre il prezzo per la Curva Ospiti è fissato a 20 euro ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

GdS - Catanzaro, a Modena tanta intensità sulle fasce - "Catanzaro, a Modena tanta intensità sulle fasce", titola la Gazzetta del Sud. Secondo tuttob.com

Catanzaro, a Modena tanta intensità sulle fasce - D’Alessandro (o Di Chiara) dall’altra: lunedì il lunch- Lo riporta msn.com

Modena e Palermo cadono in trasferta, si rifà sotto il Monza - Il Modena è stato sconfitto di misura dalla Reggiana, mentre il Palermo è stata superata per 2- Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Catanzaro-Pescara finisce 3-3. Succede di tutti al 'Ceravolo'. Primo punto per Gorgone - 3 l'anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie B fra Catanzaro e Pescara. Come scrive tuttomercatoweb.com