Partecipazione conflitto cambiamento | la lezione di Luciana Castellina arriva in città

Sinistra Italiana Cesena e Arci Romagna organizzano un incontro pubblico con Luciana Castellina dedicato al tema della partecipazione dal basso e della democrazia come pratica quotidiana, capace di restituire alla politica il suo significato più profondo: uno spazio di conflitto, organizzazione e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cliccate I link : https://www.newsimedia.net/notizie/tra-storia-e-futuro-costruire-insieme-il-modello-italiano-di-partecipazione https://www.corrierepl.it/2025/11/29/dal-conflitto-alla-partecipazione-litalia-cambia-le-regole-dimpresa/ - facebook.com Vai su Facebook

Si è concluso a Gorizia il XIX Convegno Nazionale Transfrontaliero di Diritto Internazionale Umanitario (DIU), che ha visto la partecipazione delle Società Nazionali austriaca e slovena. L'evento, tenutosi in occasione dell'anno di Gorizia-Nova Gorica capitali e Vai su X

Sostenibilità e transizione verde: “La partecipazione dei cittadini fondamentale per il cambiamento” - Milano – Come promuovere la partecipazione e il coinvolgimento delle realtà locali, dei singoli cittadini, ma anche degli stakeholder istituzionali e privati, nei processi di sviluppo territoriale ... Riporta ilgiorno.it

Conflitto d’interessi, Renzi attacca Conte: “Da lui non accetto lezioni di etica, com’è diventato professore e presidente del Consiglio?” - “Io sono pronto a firmare la proposta di legge che ha fatto Giuseppe Conte sul conflitto di interessi domani mattina. Scrive ilfattoquotidiano.it

La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa è legge: “È un cambiamento culturale” - L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 85 voti favorevoli, 21 contrari e 28 astensioni, il ddl d’iniziativa popolare per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e ... Secondo bergamonews.it