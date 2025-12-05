E’ partito il Piano freddo che fino al 29 marzo 2026 offrirà un supporto caldo e sicuro alle persone senza fissa dimora in corrispondenza del periodo stagionale più duro per le condizioni meteo. Realizzato dal Comune con la Conferenza dei sindaci Asl della Piana di Lucca insieme al Tavolo del Terzo settore per l’inclusione della Piana di Lucca con il coordinamento dell’ Arciconfraternita della Misericordia di Lucca; il Piano consente dal 2018 di fornire un aiuto a persone e famiglie in estrema difficoltà. "Il Piano Freddo torna anche quest’anno nella sua forma già strutturata ma con una durata potenziata e più estesa, da tre a quattro mesi totali – dice l’assessore Salvadore Bartolomei – per avere la sicurezza di coprire tutto il periodo necessario senza dover prorogare la data di conclusione del servizio come accaduto nella scorsa edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parte il ‘piano freddo’. Cibo, vestiario e servizi. Ecco come chiede aiuto