Parte il mercato in uscita del Forlì | si separano le strade tra i galletti e Stefano Pellizzari
Come annunciato in settimana dal direttore generale Matteo Mariani, il Forlì si sarebbe fatto trovare pronto sul mercato per rimediare ad alcune lacune emerse nella rosa a disposizione del mister Alessandro Miramari. Il primo movimento, però, è in uscita e riguarda Stefano Pellizzari, che lascia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#calcio le ultime di mercato, la maggior parte delle indiscrezioni passa dal Borel - facebook.com Vai su Facebook
#Conte: “Gol subito dal #Cagliari in maniera fortuita: contenti di esser andati avanti. Risposte positive oggi da parte dei ragazzi impiegati. Non siamo tanti in rosa ora, ma facciamo di necessità virtù. Sappiamo ci sarà da soffrire. #Caprile molto bravo: ha salvato Vai su X