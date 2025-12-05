Parte il mercato in uscita del Forlì | si separano le strade tra i galletti e Stefano Pellizzari

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come annunciato in settimana dal direttore generale Matteo Mariani, il Forlì si sarebbe fatto trovare pronto sul mercato per rimediare ad alcune lacune emerse nella rosa a disposizione del mister Alessandro Miramari. Il primo movimento, però, è in uscita e riguarda Stefano Pellizzari, che lascia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

