Parola dell’anno quali sono quelle degli ultimi anni secondo Treccani

Fiducia è la parola dell’anno 2025 secondo Treccani. L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana l’ha scelta «per la sua attualità e rilevanza sociale». Secondo i linguisti, infatti, in un periodo segnato dalle forti incertezze geopolitiche, emerge come « risposta essenziale al diffuso bisogno di guardare al futuro con aspettative positive». Un desiderio che affonda le proprie radici sulla natura intrinseca delle stesse relazioni umane, fatte di solidi legami non solo tra gli individui, ma anche tra i cittadini e le istituzioni. Quali sono state le scelte degli anni scorsi? Ecco le parole e le motivazioni principali della decisione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Parola dell’anno, quali sono quelle degli ultimi anni secondo Treccani

Scopri altri approfondimenti

Parola dell’anno 2025, per la Treccani è “fiducia” Vai su X

La parola dell’anno #Treccani 2025 è “fiducia” - facebook.com Vai su Facebook

Scontri tra Pakistan e Afghanistan: sono i più gravi degli ultimi anni. Il ruolo di Cina e India - L’elenco dei paesi coinvolti nel ballo diplomatico e, nelle ultime ore, militare che sta coinvolgendo il subcontinente indiano e l’area dell’Asia meridionale è molto lungo. Riporta ilfattoquotidiano.it