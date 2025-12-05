Parlamento | legge per il mercato e norme per l' economia all' Odg
Roma, 5 dic (Adnkronos) - La legge per il mercato e la concorrenza e quella sulle misure urgenti in materia economica sono alcuni degli argomento all'Odg delle aule di Camera e Senato nella prossima settimana. A Montecitorio si riprende martedì 9 dicembre alle 10,30 con interpellanze e interrogazioni. Poi, dalle 12 e a seguire negli altri giorni della settimana l'esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, già approvata dal Senato e sulla quale è stata deliberata l'urgenza. L'Odg comprende anche il seguito dell'esame del Dl sulle misure urgenti in materia economica, da inviare al Senato e in scadenza il 28 dicembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
