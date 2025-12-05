Parking teleriscaldamento hub rifiuti | Asm restituisce qualcosa alla città

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dopo aver ricevuto tanto, Asm vuole restituire qualcosa alla città". Il presidente di Asm Pavia, Giuseppe Roccioletti, ha sintetizzato così il piano industriale della società di via Donegani presentandolo l’altra sera in commissione bilancio. Un piano realizzato “in casa“, che prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano con uffici in via Cesare Correnti e altri interventi. "Non abbiamo assegnato consulenze – ha aggiunto il presidente – l’unica che abbiamo richiesto è per la raccolta del vetro nelle zone periferiche della città e la totale abolizione delle campane che sono ricettacolo di porcherie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

parking teleriscaldamento hub rifiuti asm restituisce qualcosa alla citt224

© Ilgiorno.it - Parking, teleriscaldamento, hub rifiuti: "Asm restituisce qualcosa alla città"

Contenuti che potrebbero interessarti

parking teleriscaldamento hub rifiutiParking, teleriscaldamento, hub rifiuti: "Asm restituisce qualcosa alla città" - Il presidente di Asm Pavia, Giuseppe Roccioletti, ha sintetizzato così il piano industriale della società di via Donegani presenta ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parking Teleriscaldamento Hub Rifiuti