Parking teleriscaldamento hub rifiuti | Asm restituisce qualcosa alla città
"Dopo aver ricevuto tanto, Asm vuole restituire qualcosa alla città". Il presidente di Asm Pavia, Giuseppe Roccioletti, ha sintetizzato così il piano industriale della società di via Donegani presentandolo l’altra sera in commissione bilancio. Un piano realizzato “in casa“, che prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano con uffici in via Cesare Correnti e altri interventi. "Non abbiamo assegnato consulenze – ha aggiunto il presidente – l’unica che abbiamo richiesto è per la raccolta del vetro nelle zone periferiche della città e la totale abolizione delle campane che sono ricettacolo di porcherie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
