‘Parità vincente’ in Lombardia premiate 15 aziende virtuose | quali sono

Milano, 5 dicembre 2025 – Pari opportunità di genere, di diritti che riconoscano le loro esigenze di conciliazione lavoro e famiglia, di equità salariale e di possibilità di avanzamento professionale senza discriminazioni di genere. È quello di cui vorrebbero godere le donn – che tradizionalmente gestiscono maggiormente il carico del nucleo familiare - nella società e, in particolare, nel mondo del lavoro. 'La parità come opportunità' è il tema che ha dato vita all'edizione 2025 del Premio "Parità Vincente", promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità. Anche quest'anno l'iniziativa, che si è svolta all'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, ha voluto valorizzare e premiare le aziende e le associazioni di categoria lombarde che hanno messo in campo azioni e misure utili ad agevolare il superamento della disparità di genere che attualmente vede l'Italia al 79° posto nel mondo secondo la classifica stilata dal Global Gender Gap Report 2023.

