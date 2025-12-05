Parità di genere la Camera di Commercio premia i migliori progetti delle imprese e le tesi di laurea

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha premiato imprese e le tesi di laurea per i progetti sulla parità di genere. Il primo riconoscimento è stato assegnato a quattro realtà che si sono distinte per progetti innovativi di welfare, governance inclusiva e valorizzazione delle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

