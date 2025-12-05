Paris | Ho fatto fatica nella prima parte Il quarto posto è un buon risultato

Il tormentato fine settimana di Beaver Creek regala una serata decisamente complicata. Gli organizzatori rinviano di mezz’ora, rispetto all’orario originariamente previsto, l’inizio del SuperG a causa delle avverse condizioni metereologiche e devono interromperlo diverse volte rendendo molto complicato il corretto svolgimento della gara. L’austriaco Vincent Kriechmayr, sceso con il pettorale numero 6, domina la scena e si aggiudica il successo con il tempo di 1:06.77. Alle sue spalle l’unico ad accusare un ritardo inferiore al secondo è il norvegese Fredrik Moeller, secondo con un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

