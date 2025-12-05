Parcheggio Baker Hughes Operai al lavoro da gennaio
Un piano degli asfalti che prevede tanti cantieri in giro per la città, con particolare attenzione al parcheggio che riguarda la Baker Hughes. E’ stato il consigliere di opposizione Ivo Zaccagna a interpellare la maggioranza sullo stato dell’arte dei cantieri, durante l’ultimo consiglio comunale. A rispondergli è stato il sindaco Franscesco Persiani, il quale ha letto punto dopo punto, tutti i lavori che sono stati realizzati. Per quanto riguarda il primo stralcio – è intervenuto il sindaco –c’è stato un affidamento con determinazione dirigenziale con aggiornamenti in corso in via Bassa tambura, via Commercio, via Belvedere, via Madonna del cavatore, via Democrazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Sulle strade della California gli agenti Frank Poncherello & Jon Baker - facebook.com Vai su Facebook
Parcheggio Baker Hughes. Operai al lavoro da gennaio - Un piano degli asfalti che prevede tanti cantieri in giro per la città, con particolare attenzione al parcheggio che riguarda la Baker Hughes. Secondo msn.com
Baker Hughes investe 300 milioni: nuove assunzioni anche in Calabria - Il piano industriale punta a innovazione tecnologica, stabilità produttiva e crescita occupazionale ... Lo riporta corrieredellacalabria.it