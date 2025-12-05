Un piano degli asfalti che prevede tanti cantieri in giro per la città, con particolare attenzione al parcheggio che riguarda la Baker Hughes. E’ stato il consigliere di opposizione Ivo Zaccagna a interpellare la maggioranza sullo stato dell’arte dei cantieri, durante l’ultimo consiglio comunale. A rispondergli è stato il sindaco Franscesco Persiani, il quale ha letto punto dopo punto, tutti i lavori che sono stati realizzati. Per quanto riguarda il primo stralcio – è intervenuto il sindaco –c’è stato un affidamento con determinazione dirigenziale con aggiornamenti in corso in via Bassa tambura, via Commercio, via Belvedere, via Madonna del cavatore, via Democrazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Parcheggio Baker Hughes. Operai al lavoro da gennaio