parcheggio baker hughes operai al lavoro da gennaio

5 dic 2025

Un piano degli asfalti che prevede tanti cantieri in giro per la città, con particolare attenzione al parcheggio che riguarda la Baker Hughes. E’ stato il consigliere di opposizione Ivo Zaccagna a interpellare la maggioranza sullo stato dell’arte dei cantieri, durante l’ultimo consiglio comunale. A rispondergli è stato il sindaco Franscesco Persiani, il quale ha letto punto dopo punto, tutti i lavori che sono stati realizzati. Per quanto riguarda il primo stralcio – è intervenuto il sindaco –c’è stato un affidamento con determinazione dirigenziale con aggiornamenti in corso in via Bassa tambura, via Commercio, via Belvedere, via Madonna del cavatore, via Democrazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

