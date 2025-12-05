Parata di elfi e schiaccianoci il Natale è servito

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comacchio si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, fra parate, spettacoli itineranti, musica dal vivo e la magia senza tempo dei presepi che trasformeranno la città in un grande palcoscenico diffuso. Il periodo delle festività si aprirà domenica con la parata inaugurale degli Elfi e degli Schiaccianoci, accompagnati dalle mascotte Lillo e Scintilla: un corteo festoso dal Ponte degli Sbirri fino a Comacchioland, dove verrà inaugurato ufficialmente il Villaggio di Natale (presso il Parcheggio Largo Cardinal Pallotta). Nella stessa giornata, alle 17.30 in piazzetta Trepponti si terrà "Luci di Spina": presentazione degli esclusivi allestimenti natalizi a cura dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parata di elfi e schiaccianoci il natale 232 servito

© Ilrestodelcarlino.it - Parata di elfi e schiaccianoci, il Natale è servito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parata elfi schiaccianoci nataleParata di elfi e schiaccianoci, il Natale è servito - Comacchio si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, fra parate, spettacoli itineranti, musica dal vivo e la ... Riporta msn.com

parata elfi schiaccianoci nataleSicilia: via alla terza edizione di Christmas Town | Invito alla stampa - CATANIA, CONTO ALLA ROVESCIA PER CHRISTMAS TOWN: SABATO APRE IL PIÙ GRANDE VILLAGGIO DI NATALE DEL SUD ITALIA Babbo Natale, Elfi, Renne, Schiaccianoci, Pupazzi di Neve, il Grinch e tutti gli altri pro ... Come scrive lavocedellisola.it

Umoya a Castel Volturno presenta: «Schiaccianoci e la Magia del Natale» - Umoya, struttura di intrattenimento a Castel Volturno, dopo il successo della festa messicana “Dias de los Muertos il villaggio di coco”, è lieta di annunciare il suo evento speciale per il Natale ... Da ilmattino.it

Lo Schiaccianoci, appuntamento simbolo del Natale - La Scala ci ha inaugurato per la seconda volta in tre anni la stagione del balletto e a ragione visto che è stato accolto da nove minuti di applausi. ansa.it scrive

Il Regno di Babbo Natale, a Vetralla tra elfi, pan di zenzero e la casa di Babbo Natale - Sembra la Lapponia «Il Regno di Babbo Natale» di Vetralla (Viterbo), dove l’atmosfera si colora di desideri e di magia nordica. Da roma.corriere.it

Edenlandia e Acquaflash, per Natale arriva l'evento Christmas Land: orari e date - Domenica 1 dicembre ad Edenlandia e sabato 7 dicembre ad AcquaFlash prenderà vita Christmas Land con una grande parata natalizia con tanti personaggi magici, da Babbo Natale con le sue renne, al ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Parata Elfi Schiaccianoci Natale