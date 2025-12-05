Parata di elfi e schiaccianoci il Natale è servito

Comacchio si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, fra parate, spettacoli itineranti, musica dal vivo e la magia senza tempo dei presepi che trasformeranno la città in un grande palcoscenico diffuso. Il periodo delle festività si aprirà domenica con la parata inaugurale degli Elfi e degli Schiaccianoci, accompagnati dalle mascotte Lillo e Scintilla: un corteo festoso dal Ponte degli Sbirri fino a Comacchioland, dove verrà inaugurato ufficialmente il Villaggio di Natale (presso il Parcheggio Largo Cardinal Pallotta). Nella stessa giornata, alle 17.30 in piazzetta Trepponti si terrà "Luci di Spina": presentazione degli esclusivi allestimenti natalizi a cura dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parata di elfi e schiaccianoci, il Natale è servito

