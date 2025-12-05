Paramount pensa che l accordo tra wbd e netflix potrebbe fallire
la posizione di paramount rispetto alle trattative con warner bros. discovery e le piattaforme di streaming. In un contesto caratterizzato da profonde controversie nel settore dell’intrattenimento, Paramount manifesta una posizione decisa contro le recenti modalità di gestione delle trattative da parte di Warner Bros. Discovery (WBD). La major statunitense ha sottolineato di essere pronta a difendere con fermezza i propri interessi, lasciando intendere che non rimarrà in silenzio qualora uno tra Netflix o Comcast concluda un accordo con la concorrente. le dichiarazioni ufficiali di paramount. In una lettera inviata tra i team legali delle due compagnie, Paramount ha evidenziato che il suo percorso verso una possibile acquisizione è supportato da decenni di precedenti legali consolidati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
