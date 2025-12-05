anticipazioni de il paradiso delle signore 10 dal 15 al 19 dicembre 2025: passo dopo passo verso il Natale. La decima stagione della soap opera quotidiana Il Paradiso delle Signore sta delineando un susseguirsi di eventi e colpi di scena che si svolgono nella settimana compresa tra il 15 e il 19 dicembre 2025. Le puntate trasmesse, dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay, offrono uno sguardo sui rapporti tra i personaggi, le decisioni importanti e i momenti di tensione in vista del Natale. puntata 70 – lunedì 15 dicembre 2025: decisioni e confronti tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Paradiso delle signore 10 anticipazioni quotidiane dal 15 al 19 dicembre 2025