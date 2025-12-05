Papaya Rules abolite per il GP Abu Dhabi | Vogliamo vincere il Mondiale qui agiremo di conseguenza

Le Papaya Rules saranno messe da parte nell'ultimo GP della stagione. L'annuncio lo ha dato Zak Brown che ha spiegato come verranno fatte le valutazioni durante la gara di Abu Dhabi tra Norris e Piastri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Brown: "Papaya rules? Siamo dediti a dare ai nostri piloti le stesse opportunità di lottare per il titolo. Questo non cambierà. In F1 si discute sempre cosa si può migliorare. Nessuno può disputare una stagione perfetta" #F1 #AbuDhabiGP Vai su X

Oscar Piastri ha lasciato il Qatar con una presa di posizione netta: le fatidiche "papaya rules" non si toccano. Una difesa d'ufficio che arriva in un momento critico, che lo vedrà atterrare ad Abu Dhabi al terzo posto in classifica. Il ribaltone è stato drastico: in poc - facebook.com Vai su Facebook

Papaya Rules abolite per il GP Abu Dhabi: “Voglio vinceremo il Mondiale, qui agiremo di conseguenza” - L’annuncio lo ha dato Zak Brown che ha spiegato come verranno fatte le valutazioni durante la gara di Abu Dhabi tra Norris e ... Segnala fanpage.it

La McLaren cambia al Gp Abu Dhabi le papaya rules, ordini di squadra per la lotta al titolo: cosa prevede il piano anti-beffa - Norris e Piastri non possono permettersi di perdere un titolo che doveva essere conquistato ben prima. Riporta msn.com

Papaya rules, anche Piastri insiste: “Nel 2026 non ci sarà bisogno di cambiare approccio” - L'australiano ha ribadito di voler supportare ancora l'approccio imposto ormai da due anni dai vertici del team papaya ... Segnala formulapassion.it

McLaren si incarta con le papaya rules, Verstappen non perdona, magnifico Sainz, calvario Ferrari. Le pagelle del GP del Qatar - Max Verstappen beffa le McLaren, con la sosta anticipata in regime di safety car, e vince a Lusail, nella penultima prova in calendario, tenendo ... Lo riporta eurosport.it

Herbert: “Las Vegas imbarazzante per la McLaren, stop alle ‘papaya rules’, Piastri è completamente perso” - Johnny Herbert non ha usato giri di parole nell'inquadrare lo stato attuale di una McLaren che si è complicata la vita ... Come scrive formulapassion.it

Blog | E che siano Papaya Rules fino alla fine: nel bene o nel male - Verstappen è un pericolo, ma rompere gli accordi proprio adesso sarebbe stato un autogol clamoroso per McLaren ... Da p300.it