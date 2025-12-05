Papa riceve in udienza partecipanti all’incontro sull’Intelligenza artificiale

Udienza in Vaticano. Papa Leone ha ricevuto i partecipanti all'incontro sull'intelligenza artificiale e la cura della Casa Comune. Nel pomeriggio presentata una ricerca multidisciplinare che raccoglie i contributi di diciassette accademici ed esperti provenienti da dieci universita? e due organizzazioni con sede in nove paesi del mondo

Papa Leone XIV, l'incontro con i pellegrini lettoni e l'udienza con il Primo Ministro di Riga - "Desidero esprimere la mia gratitudine per la vostra presenza qui questa mattina, perché Roma è sempre stata una casa per tutti i cristiani, dal momento che qui i grandi Apostoli Pietro e Paolo hanno ...

Leone XIV: a udienza giubilare, "sperare è prendere posizione"

Leone XIV arriva tardi in udienza e si scusa: «Sono Papa da meno di un mese, devo imparare». Poi apre sulla Pasqua comune - Non solo, sabato mattina, 7 giugno 2025, papa Leone XIV ha anche riceuto in udienza nel Palazzo apostolico vaticano il presidente della Repubblica Argentina Javier Gerardo Milei.

Il Papa all'udienza riceve libro sui quarti posti nello sport

Il Papa nell'udienza con registi e attori: 'Il cinema in pericolo, va sostenuto'. E riceve da Spike Lee la maglia dell'Nba

Papa Leone XIV riceve il Napoli: «Io romanista? Non credete a tutto quello che dicono». Poi omaggia la sua cuoca napoletana