Paola Iezzi e quella frase ignobile che le disse il suo fidanzato | la sua risposta è perfetta!

Negli ultimi giorni Paola Iezzi è tornata a riflettere pubblicamente su uno dei temi più delicati della sua vita: la scelta di non diventare madre. Una decisione che, come ha spiegato nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha radici profonde e legate alla sua identità artistica. Tra ricordi personali, pressioni subite e consapevolezze maturate nel tempo, la cantante ha rivelato anche un episodio particolarmente doloroso vissuto con un suo ex compagno, mostrando con chiarezza quanto sia importante difendere il proprio percorso, anche quando questo contrasta con le aspettative degli altri. Paola Iezzi, la scelta di non avere figli e le parole del suo ex fidanzato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Paola Iezzi e quella frase ignobile che le disse il suo fidanzato: la sua risposta è perfetta!

