Pantone | il colore del 2026 è il Cloud Dancer un bianco che promette nuovi inizi

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amanti dell’interior design ogni anno aspettano in maniera trepidante l’annuncio del nuovo colore di tendenza dei mesi successivi. Anche quest’anno l’Istituto Pantone non si è fatto attendere e ha scelto per il 2026 il Cloud Dancer, un bianco sublime come è stato definito, la cui presenza. 🔗 Leggi su Today.it

