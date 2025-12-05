Pantone | il colore del 2026 è il Cloud Dancer un bianco che promette nuovi inizi

Gli amanti dell’interior design ogni anno aspettano in maniera trepidante l’annuncio del nuovo colore di tendenza dei mesi successivi. Anche quest’anno l’Istituto Pantone non si è fatto attendere e ha scelto per il 2026 il Cloud Dancer, un bianco sublime come è stato definito, la cui presenza. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Pantone presenta “PANTONE 11-4201 Cloud Dancer”, il colore dell'anno 2026. Una sfumatura morbida e ariosa, vanigliata, di bianco, che ricorda una nuvola. È un bianco sublime che trasmette una sensazione di calma, pace, dolcezza ed equilibrio in un mo - facebook.com Vai su Facebook

Cloud Dancer, colore Pantone 2026, è un bianco neutro, “arioso”, ed è pronto a illuminare il nostro guardaroba con il suo tocco etereo Vai su X

Cloud Dancer, per Pantone il colore dell'anno 2026 è il bianco nuvola: una tela da cui ripartire per tornare a essere più leggeri - «Un sussurro di calma e pace in un mondo rumoroso»: è questo quello che Pantone si augura per tutti gli ... Lo riporta ilmessaggero.it

Il bianco “Cloud Dancer” è il colore Pantone del 2026 - Pantone annuncia Cloud Dancer: il bianco naturale scelto come colore del 2026, simbolo di calma e nuovi inizi. agrpress.it scrive

Bianco nuvola, il Cloud Dancer per Pantone il colore dell'anno 2026: una tela da cui ripartire per tornare a essere più leggeri - «Un sussurro di calma e pace in un mondo rumoroso»: è questo ... msn.com scrive

Il colore Pantone del 2026 è il Cloud Dancer. E, a sorpresa, è un bianco - Il 2026 sarà all'insegna di un tono di bianco neutro e arioso, che secondo Pantone vuole portare tranquillità, e po’ di pace, in un mondo che fa troppo rumore ... Secondo vanityfair.it

Come indossare il Cloud Dancer, il colore del 2026 eletto da Pantone che ti trasforma in Regina delle Nevi - Guida al colore Pantone 2026: cappotti avvolgenti, abiti da sera e accessori glaciali per trasformarti in una moderna ed elegante Regina delle Nevi. Riporta dilei.it

Pantone 2026, perché il colore dell'anno è il bianco Cloud Dancer e come può influenzare la moda - 4201 Cloud Dancer, "una sfumatura neutra di bianco che induce alla calma" ... Secondo virgilio.it