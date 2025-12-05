Pantone | il 2026 è l’anno del Cloud Dancer

Come ogni dicembre, Pantone Color Institute ha svelato il colore che caratterizzerà i prossimi dodici mesi. Il 2026 sarà tutto all’insegna del Cloud Dancer (PANTONE 11-4201), un colore strutturale chiave la cui versatilità funge da impalcatura per lo spettro cromatico, facendo risaltare tutti gli altri colori. “Simile a una tela bianca, Cloud Dancer esprime il nostro desiderio di un nuovo inizio. Rimuovendo gli strati di un pensiero obsoleto, apriamo le porte a nuovi approcci”, ha spiegato Laurie Pressman Vice President, Pantone Color Institute, “Una tonalità di bianco ariosa, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer apre uno spazio alla creatività, permettendo alla nostra immaginazione di spaziare affinché nuove intuizioni e idee audaci possano emergere e prendere forma”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pantone: il 2026 è l’anno del Cloud Dancer

