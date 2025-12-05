Panico sui social per la tigre in cortile in India | la verità dietro il video virale

Il video virale che ha spaventato l’India. Nelle ultime settimane, sui social network come TikTok e Facebook ha iniziato a circolare un video che mostrava un uomo brutalmente attaccato da una tigre e trascinato via nel cortile di casa sua. Le immagini sembravano realistiche, tanto da spingere le autorità locali a diffondere una smentita ufficiale. Secondo il Dipartimento delle Foreste del Maharashtra, responsabile della fauna selvatica, il video non ha alcuna base reale e si tratta di un contenuto creato artificialmente con l’intelligenza artificiale, condiviso con l’obiettivo di generare panico tra i cittadini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Panico sui social per la tigre in cortile in India: la verità dietro il video virale

Approfondisci con queste news

Macello Roma. Kool & The Gang · Celebration. Non sai cosa fare a Capodanno? Niente panico: da Macello la festa è assicurata! Prenota subito il tuo tavolo Via Flaminia 451 06.3337.020 @social.soda #macelloroma #pontemilvio #romefood #ma - facebook.com Vai su Facebook

Tigre attacca e porta via un uomo dal cortile di casa: la verità dietro ai video virali - Sui social, indiani e non solo, sta circolando il video di un uomo attaccato da una tigre e portato via dal giardino di casa sua ... Come scrive fanpage.it