Panico sui social per la tigre in cortile in India | la verità dietro il video virale

Notizieaudaci.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video virale che ha spaventato l’India. Nelle ultime settimane, sui social network come TikTok e Facebook ha iniziato a circolare un video che mostrava un uomo brutalmente attaccato da una tigre e trascinato via nel cortile di casa sua. Le immagini sembravano realistiche, tanto da spingere le autorità locali a diffondere una smentita ufficiale. Secondo il Dipartimento delle Foreste del Maharashtra, responsabile della fauna selvatica, il video non ha alcuna base reale e si tratta di un contenuto creato artificialmente con l’intelligenza artificiale, condiviso con l’obiettivo di generare panico tra i cittadini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

