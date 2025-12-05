Panichelli | il numero 9 argentino poco apprezzato al River sta conquistando la Ligue1 a furia di gol
L’enorme tradizione calcistica argentina continua a sfornare talenti con una continuità impressionante: non solo funambolici numeri 10 come Nico Paz, in grado di incantare con la loro enorme qualità, ma anche numeri 9 di livello assoluto. Alle spalle di calciatori del calibro di Julián Álvarez e Lautaro Martínez, infatti, sta iniziando ad affermarsi la figura di Joaquín Panichelli, punta classe 2002 in forza allo Strasburgo in Ligue1. Un profilo che vale la pena approfondire. Alla scoperta di Panichelli, nuovo crack della Ligue 1. Classe 2002, Panichelli nasce a Córdoba, in Argentina, figlio di quel Germán Panichelli, che riuscì ad arrivare al River Plate prima che un grave infortunio al ginocchio terminasse precocemente la sua carriera a soli 26 anni, spingendolo a dedicarsi alla scrittura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
