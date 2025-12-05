Panettone quanto mi costi? Classifica e prezzo medio a Milano al supermercato o in pasticceria

Milano, 5 dicembre 2025 – Difficile, se non impossibile, rinunciare al panettone sulla tavola di Natale. Ma si tratta di un ‘must have’ sempre più impegnativo, sotto l’aspetto economico. L’Osservatorio Panettone. Il caro-panettoni è sotto gli occhi di tutti, già da qualche anno, ma ora certificare le sensazioni dei consumatori, in pasticceria o ai banchi del supermercato, c’è l’analisi dell’ Osservatorio Panettone di Maiora Solutions, che ogni anno monitora l’andamento dei prezzi medi dei panettoni classici a Milano. Giunto ormai alla sesta edizione, nel 2025 lo studio evidenzia un leggero aumento dei prezzi rispetto allo scorso anno e, soprattutto, un trend di crescita costante e significativo negli ultimi 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Panettone, quanto mi costi? Classifica e prezzo medio a Milano, al supermercato o in pasticceria

Contenuti che potrebbero interessarti

Le Ricette di Paneamoreceliachia. . Se a Natale vuoi mangiare: Panettone gastronomico Biscotti di frolla Tronchetto di Natale SENZA GLUTINE iscriviti al nostro nuovo corso online! Sabato 13 dicembre dalle 15 alle 19. Per tutte le info e i costi, scrivici u - facebook.com Vai su Facebook

Panettone, quanto mi costi? Classifica e prezzo medio a Milano, al supermercato o in pasticceria - Andrea Torassa ed Emilio Zunino, fondatori di Maiora,commentano così: “Il nostro Osservatorio dice che i prezzi medi al chilo dei panettoni sono in aumento e interessano sia le produzioni artigianali ... Da ilgiorno.it

Natale, i panettoni più costosi del 2025: ecco la classifica - Dai 600 euro dei panettoni decorati a mano di Marchesi all’esclusiva latta siciliana Dolce&Gabbana- Si legge su italiaatavola.net

Panettone, la classifica dei prezzi: da Cracco e Cannavacciuolo a Iginio Massari e Marchesi, ecco i più costosi - La tradizione ne propone ricette classiche intramontabil tanto da renderlo immancabile nelle tavole di tutti gli italiani. Da msn.com

La classifica dei panettoni: quanto costano, i più costosi e i migliori da Marchesi a Cracco e Massari. La classifica - La tradizione ne propone ricette classiche intramontabil tanto da renderlo immancabile nelle tavole di tutti gli italiani. ilmattino.it scrive

Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Considerando che tutti devono rispettare la stessa ricetta per il panettone, com'è possibile uno scarto di prezzo di 10 volte? ilfattoalimentare.it scrive