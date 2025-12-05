Panettone o pandoro? Classico o glassato? Che siano tradizionali decorati o innovativi panettoni e pandori sono protagonisti delle tavole delle feste Eccone più di 70 per soddisfare tutti i gusti dai più tradizionalisti a chi ama sperimentare nuovi gusti ogni anno

U n panettone per tutti. Fino al 21 dicembre torna a Milano il Panettone Sospeso, l’iniziativa solidale dell’omonima associazione no-profit, che quest’anno festeggia la sua settima edizione. Ispirato al “caffè sospeso”, invita a lasciare un panettone già pagato per chi vive situazioni di fragilità. Undici pasticcerie, per 22 punti vendita, raccolgono i dolci destinati alla Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, alla Fondazione IBVA e al Centro Sammartini. Ogni panettone donato ne genera un secondo, offerto dalle pasticcerie. Con il patrocinio del Comune di Milano dal 2019, l’iniziativa ha già distribuito oltre 7. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Panettone o pandoro? Classico o glassato? Che siano tradizionali, decorati o innovativi panettoni e pandori sono protagonisti delle tavole delle feste. Eccone più di 70 per soddisfare tutti i gusti dai più tradizionalisti a chi ama sperimentare nuovi gusti ogni anno

