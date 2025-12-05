Pandoro gate l’ex socio di Chiara Ferragni a ‘Farwest’
Con un’intervista esclusiva a Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni, che rivela retroscena inediti sulla gestione societaria da parte dell’imprenditrice, venerdì 5 dicembre, alle 21.25 su Rai 3, torna ‘Farwest’, la trasmissione di Salvo Sottile, che affronta anche la vicenda del ‘Pandoro gate’, per cui i magistrati hanno di recente richiesto per la Ferragni una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata. Farwest indaga poi sul centro sociale più discusso d’Italia, l’ Askatasuna: un viaggio nel mondo antagonista che ha di recente organizzato l’assalto al quotidiano La Stampa. A seguire, la vicenda di Mohamed Shahin, imam di Torino, al centro di un decreto di espulsione che ha scatenato tensioni e proteste nella comunità islamica, mentre cresce il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
