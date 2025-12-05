Panchina Inter nessun rimorso per non aver preso Fabregas | ecco perché la società è contenta di Chivu

Inter News 24 Panchina Inter, la società non ha rimorsi per non aver preso Fabregas, ed è contenta di mister Chivu soprattutto per una ragione. Che l’Inter avesse corteggiato con insistenza Cesc Fàbregas dopo il repentino addio di Simone Inzaghi non è mai stato un mistero. Sulla panchina nerazzurra, tuttavia, siede oggi Cristian Chivu, un tecnico che, grazie a risultati, qualità del gioco e una comunicazione efficace, sta conquistando consensi unanimi. Una scelta che, come sottolinea Tuttosport, in viale della Liberazione non viene assolutamente rinnegata. Il confronto in panchina tra Chivu (45 anni) e Fàbregas (38 anni) evidenzia una nuova generazione di allenatori che si affaccia ai vertici del campionato, in contrasto con tecnici di maggiore età ed esperienza come Antonio Conte (56), Massimiliano Allegri (58) e Gian Piero Gasperini (67). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Panchina Inter, nessun rimorso per non aver preso Fabregas: ecco perché la società è contenta di Chivu

