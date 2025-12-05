Palma Campania la triste realtà | giornate di fila al ‘Pagliarone’ per un farmaco salvavita
Tempo di lettura: 2 minuti di Carmen Cretoso Un malato oncologico di settant’anni che in preda alla disperazione decide di arrivare all’alba perchè possa accaparrarsi i primi numeri della fila. Una giovane donna diabetica che aspetta da più di due ore che arrivi il suo turno, con la speranza che venga chiamata entro mezzogiorno altrimenti le toccherà ritornare il giorno dopo. Una vecchietta che al freddo e al gelo, dopo ore di fila in piedi, non riesce a passare avanti nemmeno per potersi sedere nella sala di aspetto. Centinaia di malati esausti, di familiari stanchi che spesso tornano a casa a mani vuote. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
