Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas pensa alla prossima sfida Petrella | Ripartiamo e testa a Ravenna
La Emma Villas Codyeco è tornata subito ad allenarsi in vista del match, il primo stagionale ed ufficiale al PalaEstra, contro Ravenna di domenica alle 16. Da riscattare il ko per 3-2 di mercoledì sera a Macerata. "E’ stata una gara lunga come ci aspettavamo – ha detto coach Francesco Petrella (nella foto) sullo stop nelle Marche – e che ha avuto più volti e momenti. Ripartiamo e pensiamo a Ravenna recuperando le energie per affrontare al massimo una formazione che sta giocando molto bene". A Macerata ha giocato solo metà gara lo schiacciatore Randazzo, portato all’ospedale della città marchigiana per accertamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
