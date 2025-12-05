Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Le quattro squadre, rispettivamente in azione tra il Gruppo 1 e 4, controllano la scena dopo due delle tre partite previste per il ‘Main Round’. La Danimarca ha regolato in quel di Rotterdam la Svizzera (25-36), mentre l’Ungheria non rischiato di perdere contro il Giappone. Appassionante il duello tra le due compagini, il match si è concluso sul 26 pari. Successo anche per la Romania, a segno contro le atlete del Senegal come da copione (37-17) Brasile e Norvegia eliminano invece la Cechia e la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Mondiali femminili 2025: Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile verso i quarti di finale