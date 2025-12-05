Pallamano Mondiali femminili 2025 | Ungheria Danimarca Norvegia e Brasile verso i quarti di finale

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Le quattro squadre, rispettivamente in azione tra il Gruppo 1 e 4, controllano la scena dopo due delle tre partite previste per il ‘Main Round’. La Danimarca ha regolato in quel di Rotterdam la Svizzera (25-36), mentre l’Ungheria non rischiato di perdere contro il Giappone. Appassionante il duello tra le due compagini, il match si è concluso sul 26 pari.  Successo anche per la Romania, a segno contro le atlete del Senegal come da copione (37-17) Brasile e Norvegia eliminano invece la Cechia e la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallamano mondiali femminili 2025 ungheria danimarca norvegia e brasile verso i quarti di finale

© Oasport.it - Pallamano, Mondiali femminili 2025: Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile verso i quarti di finale

Argomenti simili trattati di recente

Pallamano, Mondiali femminili 2025: Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile verso i quarti di finale - Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Scrive oasport.it

pallamano mondiali femminili 2025Pallamano: Germania e Francia senza problemi nel Main Round dei Mondiali Femminili - Proseguono senza sosta i Mondiali Femminili 2025 di pallamano che, dopo la fase iniziale, stanno attraversando ora lo step dedicato al Main Round. Segnala oasport.it

pallamano mondiali femminili 2025Questo articolo parla della nazionale femminile angolana di pallamano - Da quasi quarant'anni è la più forte tra le africane, anche per la vecchia influenza dei paesi del blocco sovietico ... Scrive ilpost.it

pallamano mondiali femminili 2025Pallamano femminile Erice: due atlete convocate ai mondiali - Giocheranno i mondiali di pallamano per le loro nazionali, ma portando un pezzo di Sicilia, e tutta Erice, nell'esperienza. Si legge su meridionews.it

pallamano mondiali femminili 2025Svizzera sconfitta ed estromessa dalla corsa ai quarti - Nella seconda partita del girone principale dei Mondiali di pallamano, la Svizzera ha dovuto nuovamente alzare bandiera bianca. rsi.ch scrive

La Svizzera trionfa alla prima presenza ai Mondiali di pallamano - La prima storica partecipazione ai Mondiali femminili di pallamano per la Svizzera si è aperta con una vittoria. Secondo rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Mondiali Femminili 2025