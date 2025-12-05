Pallamano Mondiali femminili 2025 | Ungheria Danimarca Norvegia e Brasile verso i quarti di finale
Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Le quattro squadre, rispettivamente in azione tra il Gruppo 1 e 4, controllano la scena dopo due delle tre partite previste per il ‘Main Round’. La Danimarca ha regolato in quel di Rotterdam la Svizzera (25-36), mentre l’Ungheria non rischiato di perdere contro il Giappone. Appassionante il duello tra le due compagini, il match si è concluso sul 26 pari. Successo anche per la Romania, a segno contro le atlete del Senegal come da copione (37-17) Brasile e Norvegia eliminano invece la Cechia e la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
DANIELYS MONDIALE, CI SARA’ UN PO’ DI HAC NUORO NELLA COMPETIZIONE IRIDATA CHE INIZIA STASERA I mondiali 2025 di pallamano femminile sono ormai alle porte: da stasera perime gare della manifestazione iridata con 32 squadre pronte a d - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano, Mondiali femminili 2025: Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile verso i quarti di finale - Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Scrive oasport.it
Pallamano: Germania e Francia senza problemi nel Main Round dei Mondiali Femminili - Proseguono senza sosta i Mondiali Femminili 2025 di pallamano che, dopo la fase iniziale, stanno attraversando ora lo step dedicato al Main Round. Segnala oasport.it
Questo articolo parla della nazionale femminile angolana di pallamano - Da quasi quarant'anni è la più forte tra le africane, anche per la vecchia influenza dei paesi del blocco sovietico ... Scrive ilpost.it
Pallamano femminile Erice: due atlete convocate ai mondiali - Giocheranno i mondiali di pallamano per le loro nazionali, ma portando un pezzo di Sicilia, e tutta Erice, nell'esperienza. Si legge su meridionews.it
Svizzera sconfitta ed estromessa dalla corsa ai quarti - Nella seconda partita del girone principale dei Mondiali di pallamano, la Svizzera ha dovuto nuovamente alzare bandiera bianca. rsi.ch scrive
La Svizzera trionfa alla prima presenza ai Mondiali di pallamano - La prima storica partecipazione ai Mondiali femminili di pallamano per la Svizzera si è aperta con una vittoria. Secondo rsi.ch