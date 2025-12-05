Pali da slalom e 58 chilometri di reti | Liski in campo per Milano Cortina
LE COMMESSE. L’azienda di Brembate fornirà materiali in 13 sistemi dei giochi invernali. Le installazioni richiedono in tutto 70 giorni. «Ora l’obiettivo è il settore delle 4 ruote». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Il podio dello slalom femminile di Coppa del Mondo disputato a Copper Mountain è caratterizzato da vari motivi di interesse. La gara è stata dominata da Mikaela SHIFFIN, che ha conquistato il terzo successo stagionale tra i pali stretti nonché quarto consecuti
Mikaela SHIFFRIN ha conquistato la prima affermazione stagionale in Coppa del Mondo dominando come d'abitudine lo slalom andato in scena a Levi. Nell'occasione, la fuoriclasse statunitense, vincitrice di entrambe le manche, ha collezionato il nono succe
Pali da slalom e 58 chilometri di reti: Liski in campo per Milano Cortina - Per Liski, Milano Cortina rappresenta la sesta esperienza a cinque cerchi, un percorso iniziato con Torino 2006 e proseguito attraverso Vancouver (Canada), Sochi (Russia), Pyeongchang (Corea del Sud) ...
Nuova pista pedonale, slalom tra i pali della luce - I pali resteranno in mezzo alla nuova pista pedonale di via del Lido (ovvero viale Pennacchi): a 60 centimetri dal ciglio sulla strada, a 140 centimetri dal bordo verso i campi: la pista è larga due ...