Palazzo Grillo ospita L’Infinito mostra fotografica di Luigi Ghirri

Venerdì 5 dicembre, alle ore 18, inaugura a Primo Piano di Palazzo Grillo "L'Infinito" di Luigi Ghirri, la mostra fotografica a cura di Laura Garbarino che rende omaggio a uno degli aspetti più intimi e meditativi dell'opera dell'autore: il cielo.Nel 1974 Ghirri compie un gesto tanto semplice.
