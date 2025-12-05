Palazzo Grillo ospita L’Infinito mostra fotografica di Luigi Ghirri

Genovatoday.it | 5 dic 2025

Venerdì 5 dicembre, alle ore 18, inaugura a Primo Piano di Palazzo Grillo “L’Infinito” di Luigi Ghirri, la mostra fotografica a cura di Laura Garbarino che rende omaggio a uno degli aspetti più intimi e meditativi dell’opera dell’autore: il cielo.Nel 1974 Ghirri compie un gesto tanto semplice. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

