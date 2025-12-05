Palafrizzoni più di 200 mila euro per aree esterne e giardini delle scuole Biffi e Don Bosco

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato i progetti presentati dal Servizio del Verde per la riqualificazione delle aree esterne delle scuole primarie Biffi e Don Bosco nei quartieri di San Tomaso e Malpensata. L’obiettivo è migliorare la fruibilità e la sicurezza degli spazi destinati ai bambini. L’investimento previsto è di 210 mila euro: la durata complessiva dei lavori è stimata in 90 giorni, con cantieri organizzati per non interferire con le attività didattiche che prenderanno il via nella primavera del 2026. “Si tratta di interventi molto attesi dalla cittadinanza e da chi vive la scuola quotidianamente – afferma Oriana Ruzzini, assessora al Verde -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it