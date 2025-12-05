Pakistan uccisa una bimba di due mesi | I genitori | volevamo un maschio

La polizia ha arrestato il padre, mentre la madre è riuscita a fuggire ed è ricercata dalle autorità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pakistan, uccisa una bimba di due mesi | I genitori: volevamo un maschio

Uccidono la figlioletta di due mesi: «Volevamo un maschio». Il papà arrestato, la mamma in fuga - Una coppia del distretto di Mianwali, nel Punjab (Pakistan), avrebbe ucciso la figlia di due mesi perché insoddisfatta della nascita di un'altra bambina, ha riferito giovedì ... Come scrive ilgazzettino.it

Pakistan, coppia sopprime la figlia di due mesi gettandola nella cisterna. Voleva un maschio - Una coppia del distretto di Mianwali, nel Punjab, avrebbe ucciso la figlia di due mesi perché insoddisfatta della nascita di un’altra bambina, ha riferito giovedì la polizia. Lo riporta blitzquotidiano.it