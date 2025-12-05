Pakistan uccisa una bimba di due mesi | I genitori | volevamo un maschio

Tgcom24.mediaset.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato il padre, mentre la madre è riuscita a fuggire ed è ricercata dalle autorità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

