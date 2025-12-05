Pagelle Lazio Milan i TOP e FLOP del match di Coppa Italia

Pagelle Lazio Milan: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Sarri ha giocato contro i rossoneri di Allegri L’Olimpico ha vissuto Lazio Milan, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 202526. La squadra di Sarri ha ospitato quella di Allegri, grande protagonista in Serie A. Ecco i Top e Flop . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia

Approfondisci con queste news

Video delle pagelle di Milan-Lazio Ufficialmente tornato iron Mike. BARTESAGHI, ricorda Maldini..provocazione o no? Parliamone - facebook.com Vai su Facebook

Maignan salva il risultato all’inizio, i rossoneri crescono nella ripresa e #Leao la decide: le pagelle di #Milan- #Lazio ? Vai su X

Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP della sfida di Coppa Italia - La squadra di Sarri ha affrontato i rossoneri di Allegri All’Olimpico è andata in scena Lazio- Scrive lazionews24.com

Lazio-Milan (1-0), le pagelle rossonere: Maignan non basta se Leao non fa gol. Primo obiettivo all'Inferno per Allegri - Lo supera a casa sua, davanti al suo pubblico, con una rete di testa di Mattia Zaccagni che regala una gioia una vittoria fondamentale ... Riporta leggo.it

Le pagelle di Lazio-Milan, Zaccagni stende con una testata i rossoneri - Altro ottavo di finale stasera, a sfidarsi ci sono Lazio e Milan, scontro bollente dopo quanto accaduto allo stadio a San Siro cinque giorni fa. Da laziopress.it

Lazio-Milan 1-0, le pagelle dei biancocelesti: un muro Gila e Romagnoli (7), Zaccagni gladiatore (7,5) - 0 contro il Milan e vola ai quarti di Coppa Italia. Segnala msn.com

Pagelle Lazio-Milan Coppa Italia, il migliore e il peggiore in campo - Il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri Pagelle Lazio- Si legge su milanlive.it

Pagelle Lazio-Milan 1-0: Zaccagni decisivo, Leao sbaglia tutto, Maignan non basta ad Allegri - 0 con gol di Zaccagni ed accede ai quarti di finale della Coppa Italia dove incontrerà il Bologna ... Lo riporta sport.virgilio.it