Pagelle Europei nuoto 2025 | Ceccon ribadisce il suo status Quadarella cede all’eterna rivale

PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 QUARTA GIORNATA. ANITA GASTALDI 8: La giornata che può cambiare una carriera. Migliora due volte il personale nei 200 misti, affronta senza timori un parterre di livello altissimo e si prende una splendida finale europea, costruita con lucidità nella gestione e coraggio quando conta davvero. La sensazione è che questa gara possa rappresentare un punto di svolta. ALBERTO RAZZETTI 7.5: Inizia il suo tour de force con l’approccio giusto. Solido al mattino, ancora più efficace al pomeriggio, dove centra la finale dei 200 misti con autorevolezza. Non è ancora il miglior “Razzo”, ma entrambe le prove lasciano ottime indicazioni: forma in crescita, testa lucidissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Europei nuoto 2025: Ceccon ribadisce il suo status, Quadarella cede all’eterna rivale

