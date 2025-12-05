Paganelli | Sentenza soprendente | Sorta di gruppo settario sostiene Meioli L’avvocato Cesaroni | Mai facile andare in tribunale a parlare di queste cose
"Non posso commentare una sentenza prima di leggere le motivazioni", le uniche parole a caldo dell’avvocato Michele Vaira che difendeva Andrea Paolini insieme al collega Luigi Paganelli. Che parla di "sentenza sorprendente perché assolutamente circolare. A parte i capi di imputazione sull’esercizio abusivo della professione già dissolti anche davanti al gup, tutto il resto è rientrato in una valutazione a 360 gradi che appare sorprendente. Quello che dovremo capire leggendo la sentenza sono le fondamenta sulle quali può essersi appoggiata la valutazione del ruolo delle persone coinvolte". Capire insomma la ricostruzione dell’intera vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
