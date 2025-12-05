Paestum vandali nell' Oasi Dunale | danneggiato il casotto di Legambiente
Un nuovo raid vandalico ha colpito il presidio di Legambiente presso l'Oasi Dunale di Paestum. Nelle scorse ore, ignoti si sono introdotti all'interno della struttura utilizzata dai volontari praticando un foro nella parete, replicando una modalità d'azione già registrata in precedenti occasioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovo raid contro il casotto dell'Oasi gestita da Legambiente Paestum. Ignoti sono entrati praticando un foro nel muro. L'amarezza dei volontari e l'appello a segnalare - facebook.com Vai su Facebook
Paestum, ancora vandali all’Oasi Dunale: danneggiata la sede di Legambiente - Nuovo raid contro il casotto dell'Oasi gestita da Legambiente Paestum. infocilento.it scrive
Parco del Seminario nel mirino dei vandali, altro raid nell'oasi verde: cartelli divelti e panchine sparite - L'estate dei vandali colpisce anche "Ombrosa", il rifugio climatico all'interno del parco del Seminario. Come scrive ilgazzettino.it
Vandali scatenatI nell'ex scuola: distrutti anche tutti i crocifissi - Dopo la chiusura della struttura, con tanto di porte sigillate, un gruppo di vandali si è introdotto all’interno dei ... Secondo ilgazzettino.it
Capaccio Paestum, scontro frontale nell'area archeologica: due feriti - Due persone, un 60enne e un 73enne, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Capaccio Paestum. Lo riporta ilmattino.it