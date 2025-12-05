Padovano diretto in vista del match del Maradona | La Juve deve andare a Napoli per vincere Ecco cosa mi aspetto da Spalletti

Padovano ipotizza la scelta insolita di mister Spalletti per evitare distrazioni in vista del Napoli. Entrambe le squadre sono rimaneggiate. Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha commentato l’insolita logistica scelta dalla Vecchia Signora per la trasferta contro il Napoli. La squadra non pernotterà in Campania; al contrario, partirà da Torino la domenica mattina e rientrerà subito dopo il fischio finale. Padovano ha ammesso che la scelta è sicuramente insolita. Il giornalista ha subito avanzato l’ipotesi sul motivo di questa trasferta lampo. Il fatto che si voglia evitare al massimo qualsiasi tipo di disturbo, di distrazione anche magari nella notte precedente è collegato al passato di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

