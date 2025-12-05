Padova-Cesena quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti vanno a caccia di continuità, mentre i romagnoli tentano l’assalto al vertice ormai molto vicino. Padova-Cesena si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono reduci dal colpo salvezza a Pescara che ha dato loro un pò di respiro. La squadra di Andreoletti ha però bisogno di altri risultati del genere per mettere a distanza di sicurezza la zona retrocessione, che ora è ancora dietro l’angolo. Entusiasmo a mille per i romagnoli dopo il derby vinto con il Modena che li ha proiettati molto vicino al vertice, distante soli due punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
