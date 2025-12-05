Dopo il successo della prima data “pilota” tenutasi martedì 25 novembre, mercoledì 3 dicembre I Metalmeccanici e Pacifico sono tornati al Volvo Studio Milano con lo spettacolo “TURBO-LENTO – Il turbolento viaggio della PV544”, l’operetta da camera elettroacustica in due tempi di Angelo & Alessandro Trabace e Sebastiano De Gennaro. “TURBO-LENTO – Il turbolento viaggio della PV544” verrà replicato anche il 9 e il 16 dicembre. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Volvo Studio Milano e Ponderosa Music&Art. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Pacifico: ecco cosa ci ha raccontato. Intervista a Pacifico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pacifico racconta “TURBO-LENTO – Il turbolento viaggio della PV544” – Intervista