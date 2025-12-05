Ovunque imperano capi e accessori dal mood british countryside che mettono insieme eleganza e funzionalità

La stagione fredda e umida di dicembre non si può certo definire piacevole, ma oltre al Natale e al periodo delle Feste, ora c'è un altro elemento che può renderla più sopportabile. Stiamo parlando dello stile Balmoral, ovvero quel modo di vestire che adottano i Reali Inglesi quando si allontanano dagli impegni ufficiali rifugiandosi nel loro castello nella campagna scozzese. E che sta davvero imperando ovunque. Che la Famiglia Reale Inglese detti spesso tendenza è cosa nota. Ma quando si tratta di tempo libero, diventa ancora più facile farsi influenzare. Questo perché i capi e gli accessori che sfoggiano mentre passeggiano nella natura o si rilassano lontani dagli obiettivi fotografici sono molto più vicini a quelli che indossiamo nella vita di tutti i giorni, al contrario degli abiti formali ed eleganti delle grandi occasioni.

