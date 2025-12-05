2025-12-05 02:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Dicembre inizia con la finale di permanenza al Carlos Tartiere. L’Oviedo, ultimo in Prima Divisione, deve reagire per non perdere slancio con la salvezza. Ha quattro partite con zero punti e gol. Il Maiorca spera di reagire in casa dove non parte. Probabili formazioni di Oviedo – Maiorca. Come arriva Oviedo. Lui Oviedo ha segnato la partita contro Maiorca come punto di svolta nella sua progressione in campionato. Gli azzurri inseguono quella che sarebbe la terza vittoria del percorso e che permetterebbe loro di colmare il gap con la diretta rivale e di sognare nuovamente la permanenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Oviedo – Maiorca | Oviedo affronta una finale di prim’ordine: anteprima, analisi, previsione e pronostico